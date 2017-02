Lekker makkelijk koken voor mannen

Antwerpen - Met Lekker Makkelijk spreken de Nederlandse auteurs Annemieke de Kroon & Alice van Nieuwenhuizen een mannelijk kookpubliek aan. Ze willen hen gezond doen kokkerellen zonder gedoe.

Annemieke de Kroon en Alice van Nieuwenhuizen zijn geen tv-koks, maar wel twee bekende Nederlandse foodies die steeds nieuwe recepten ontwikkelen.

Voor hun nieuwste boek wilden ze laten zien hoe u gezonde en natuurlijke ingrediënten kan gebruiken voor uw maaltijden. Vergeet dus pakjes en zakjes. “We willen tools aanreiken om op een smakelijke manier een fitte levensstijl te ondersteunen”, aldus Annemieke de Kroon. “Dat kan met makkelijke recepten. Het mag wat meer zijn dan een pizza in de oven steken of gerecht in de microgolf.”

“We hebben onze inspiratie opgedaan in gesprekjes met mannen. Mannen zie je vaak aan de barbecue of als er grote stukken vlees te verwerken zijn. Maar zie je ze ook aandacht besteden aan het ontbijt?”

Lekker makkelijk, Het kookboek voor mannen, Annemieke de Kroon & Alice van Nieuwenhuizen, Het Spectrum, 174 pagina’s, 20 euro.

Lees meer over het mannenboek waarmee ook vrouwen aan de slag kunnen in Gazet van Antwerpen van zaterdag