Nieuwe chef Jöran De Backer in Sir Anthony Van Dijck

Antwerpen - Restaurant Sir Anthony Van Dijck heeft in stilte een enorme transitie ondergaan. Want chef-kok Jöran De Backer nam het roer over van Marc Paesbrugghe, die de zaak 42 jaar runde. “Een eer”, vindt Jöran, die zijn eigen kruiden kweekt.

Marc Paesbrugghe gaf op 1 januari de garde van zijn restaurant over aan Jöran De Backer, de man die de jongste zeven jaren al mee de smaak van Sir Anthony Van Dijck bepaalde.

“Juist daarom zal je weinig verandering merken”, zegt Jöran, die de zaak samen met zijn vrouw Natalie Weustenbergs overnam. “Want ik heb hier de jongste zeven jaar mijn ding gedaan. Mijn keuken is die van de chef”, aldus Jöran die Marc Paesbrugghe blijft aanspreken als chef.

“Op het bord zal dus weinig veranderen, tenzij de dressering. We maakten de look wat moderner, al blijft het een klassieke keuken. Ik kijk terug op een fantastische samenwerking. De chef komt nog geregeld goeiendag zeggen.”

Marc Paesbrugghe was de eerste Belgische chef die zijn twee Michelinsterren afstond, terwijl Jöran in Le Zoute Zoen met succes meewerkte aan het binnenhalen van een Bib Gourmand. Ambities? “Neen, ik denk daar net zo over als de chef: ‘een ster of een Bib is van Michelin, niet van u’. Dan wordt je een stuk geleefd en dat wil ik niet, aldus de chef, die als een echte stadsmus zijn eigen kruiden kweekt in een volkstuintje in Berchem.

www.siranthonyvandijck.be, Oude Koornmarkt 16 (Vlaaikensgang).

