Deinze zakt door niet-speelgerechtigde speler van 3e naar laatste plaats in amateurliga

KMSK Deinze zakt door het opstellen van de niet-speelgerechtigde speler Jarric Buysse van de derde naar de laatste plaats in de eerste amateurliga (A1). Dat heeft het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag beslist.

Deinze stelde de 25-jarige Buysse op in zestien wedstrijden waarin hij niet-speelgerechtigd was. De resultaten van competitiewedstrijden waarvoor de linksachter vanaf het begin van het seizoen tot 20 januari ingeschreven was op het wedstrijdblad worden hervormd tot 5-0 of 0-5. Met Buysse in de wedstrijdkern boekte Deinze elf zeges en speelde het één keer gelijk.

Na 22 speeldagen stond de club van coach Regi Van Acker met 41 punten op de derde plaats. Na aftrek van de 34 punten die Deinze boekte met Buysse op het wedstrijdblad zakken de Oost-Vlamingen naar de zestiende en laatste plaats. De club kan nog in evocatie gaan of de beslissing aanvechten voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).