Lees alles over de wantoestanden bij De Lijn Antwerpen in de reeks 'De Lijn ontspoort'

Antwerpen - In het ontwarren van de ettelijke mobiliteitsknopen die de stad Antwerpen omknellen, is een performant openbaar vervoer een onmisbare schakel. Het verkeer in en uit de stad, de verkeersstromen van en naar de stad: De Lijn Antwerpen speelt hierin een cruciale rol. Of zou dat moeten doen. Zelfs de meest coulante gebruiker van tram of bus zal toegeven dat De Lijn niet altijd spoort met het idee van een op moderne leest geschoeide openbare vervoermaatschappij.

Meer nog. De Lijn ontspoort. Op tal van vlakken, zo kon deze redactie vaststellen na weken van doorgedreven onderzoek. Mismanagement uit het verleden en een halfbakken investeringspolitiek eisen tot op vandaag hun tol. En de huidige kaasschaafbesparingen doen de rest.

Met ‘De Lijn ontspoort’ leggen we een hele reeks wantoestanden bloot die zowel personeel als reizigers treffen. In de hoop – en die leeft óók bij de huidige top van De Lijn Antwerpen – dat het zaakje uiteindelijk weer op de rails belandt.

