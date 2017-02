Dit zijn de favoriete veggieproducten van de Vlaming

De Kinowaburger van producent ‘La vie est belle’ is verkozen tot het favoriete veggie bioproduct van de Vlaamse consument. De vleesvervangende hamburger op basis van quinoa haalde het voor Faux Gras, het diervriendelijke en plantaardige alternatief voor foie gras van GAIA.

“Yes, we can!” Stefaan Deraeve van het West-Vlaamse ‘La vie est belle’ is enorm trots dat zijn product verkozen is tot favoriete biologische veggieproduct. In totaal brachten 1.851 Vlamingen hun stem uit in de verkiezing van BioForum Vlaanderen. De Kinowaburger kwam met 382 stemmen als winnaar uit de bus. “Dit product verdient het”, aldus Deraeve. “De Kinowaburger is niet alleen erg lekker, maar hij is ook gemaakt met lokale teelten en de vrucht van onze goeie contacten met lokale boeren. De burger zit ook bomvol voedingswaarden.”

Het hoofdbestanddeel van de vegetarische Kinowaburger is - uiteraard - quinoa, een Zuid-Amerikaanse plant uit de Andes. Naast Belgische quinoa bevat de burger ook gepeld hennepzaad, rode biet, gepelde amandelen, chiazaad, zoete miso en edelgistvlokken.

Smaak belangrijkst

De consument kon bij het stemmen één of meerdere eigenschappen kiezen om zijn keuze te motiveren: smaak, gezondheid, lokale ingrediënten, milieuvriendelijk en een toekomstgericht verhaal. Opvallend is dat smaak de belangrijkste troef is waarom mensen een bioproduct verkiezen, gevolgd door gezondheid en milieuvriendelijkheid.

De tweede plaats in de verkiezing ging naar Faux Gras. Het bekende diervriendelijke én plantaardige alternatief voor foie gras van dierenrechtenorganisatie GAIA. kreeg met 321 stemmen. Het podium werd vervolmaakt door de krokante Spinazieburger van De Paddestoel (267 stemmen).

De volledige top:

(tussen haakjes de producent)

1. Kinowaburger (La vie est belle)

2. Faux Gras (GAIA)

3. Spinazieburger (De Paddestoel)

4. Vegetarische lasagne (2bio)

5. Hummus (De Hobbit)

6. Falafel met rode biet (Delhaize)

7. Rice Drink Original (Lima)

8. Kikkererwten (BioShop)

9. Kikkererwtenpaté (Abinda)

10. Ontpelde hennepzaden (Hemp-Food)

11. Yofu Vanille (Provamel)

12. Basmati rijstdrink (Alice Nero)