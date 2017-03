Opknapbeurt voor drie voetpaden en een fietspad

Ranst - Schepen voor openbare werken Fernand Bossaerts (CD&V) somde drie voetpaden op die dit jaar een opknapbeurt krijgen. Het gaat over de Oelegemse Vincent Goossenslaan waar meteen ook het fietspad onder handen wordt genomen. Ook de Schildesteenweg ter hoogte van het Vrieselhof en de Ranstse Lindenlaan staan op de lijst.

De ingrepen kosten 200.000 euro. Johan De Ryck van de N-VA noemde dat een enorm bedrag en vroeg zich af of het voetpad bij het Vrieselhof wel veel gebruikt wordt. “Daar komt nog bij dat er een nieuwe weg gepland wordt naar de parking dus dan blijft de vraag of het zinvol is om daar nu het voetpad te vernieuwen” aldus de fractieleider van de N-VA.

Schepen Bossaerts volgde hem niet in die redenering. “De aanleg van de parking staat los van dit voetpad dat er vooral bij regenweer erg slecht bij ligt en het voetpad wordt wel intens gebruikt. In de Vincent Goossenslaan verbeteren we het voet- en fietspad in één beweging. Voor de fietsers wordt het een ingrijpende verbetering. Het voetpad zal iets versmallen maar toch nog breed genoeg zijn.”