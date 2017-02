Lijnbussen rijden om door werken aan kruispunten Carrefour

Zemst / Hofstade / Mechelen - Busreizigers in de omgeving van Mechelen en Zemst moeten vanaf maandag rekening houden met hinder door de werken op de kruispunten aan de Carrefoursite. Enkele bussen van De Lijn rijden de komende maanden om.

Wellicht tot eind juni zijn er gewijzigde dienstregelingen. De impact is het grootst voor de reizigers van lijn 683. Deze bus rijdt in Hofstade (Zemst) en Mechelen niet langs de Zemstse- en de Tervuursesteenweg, en dat in beide richtingen. Daardoor vallen de haltes tussen Carrefour en de Stenenmolenstraat in Mechelen weg. In de plaats rijdt ze over de Brusselsesteenweg, met een halte aan de Geerdegemstraat.

Lijnen 282 en 682

De bussen van de lijnen 282 en 682 rijden tijdelijk niet over de Zemstbaan, maar via de Brusselsesteenweg en de Abeelstraat. Daardoor vallen de haltes Vijfhuizen, Zennebeemden en Zemstbaan in de richting van Mechelen voorlopig weg. Alternatief voor de reizigers daar is de halte aan Technopolis, of de tijdelijke aan de Geerdegemstraat. In de richting van Zaventem rijdt lijn 683 beperkt om. Enkel de halte aan de Zemstbaan wordt niet bediend.

Naar luchthaven?

Reizigers uit Hofstad en de Mechelse wijk Tervuursesteenweg die van en naar de luchthaven reizen, kunnen lijn 280 nemen. Aan de halte Solarium in Elewijt (Zemst) kunnen ze overstappen op bis 681. Aan het traject van de lijnen 280 en 501 in Hofstade en Mechelen wijzigt er niets.

www.wegenenverkeer.be/mechelen of www.delijn.be/zemst