Vrouw zes weken na bevalling al opnieuw zwanger... van een tweeling

Ze dacht dat ze niet zwanger kon worden in de periode dat ze borstvoeding gaf, maar niets bleek minder waar. Eliza Curby, een 27-jarige Australische, vertelt voor het eerst over het “angstaanjagende moment” waarop ze te horen kreeg dat ze amper zes weken na de bevalling van haar eerste kindje opnieuw zwanger was. Van een tweeling. “Mijn vriend trok toch wat bleek weg toen ik het hem vertelde.”

In januari 2016 beviel de jonge vrouw uit Sydney van haar eerste kindje: een dochtertje dat de naam Charlie kreeg. “Net als vele anderen geloofde ik toen nog in de mythe dat je niet zwanger kon worden in de periode dat je borstvoeding gaf. Het kwam toen zelfs niet in me op om anticonceptiemiddelen te gebruiken. Jongens, bleek dat even fout te zijn...”

Tot dat besef kwam ze zes weken later al. “Hoewel ik eigenlijk meteen wist dat ik opnieuw zwanger was - ik was wakker geworden met het gevoel dat ik een klap tegen het hoofd had gekregen - wilde ik het eerst niet geloven. Vier zwangerschapstesten later moest ik het wel aanvaarden.”

“Ik heb gewonnen”

Een bezoekje aan de dokter leverde een nog grotere verrassing op: Eliza bleek deze keer zwanger van een identieke tweeling. “Hoewel mijn vriend Ben er altijd enorm naar uitkeek om vader te worden, trok hij toch wat bleek weg toen ik hem het nieuws vertelde. Hij wilde dan ook maar twee kindjes, ik wilde er meer. Wat kan ik nu zeggen? Ik heb gewonnen. (lacht)”

Eliza fell pregnant six weeks after giving birth https://t.co/GYACdZ74oW — Eliza Curby (@twingenuityco) 23 februari 2017

Eind december vorig jaar beviel de Australische dan van de twee jongens Jack en Wolfe. Intussen is ze bekomen van de schok en wil ze met haar levensverhaal de mythe rond borstvoeding voor eens en altijd de wereld uit helpen. “Aan alle vrouwen: borstvoeding doet dus echt niets. Gebruik anticonceptiemiddelen als je niet meteen opnieuw zwanger wil worden.”