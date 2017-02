Verkeersveiligheid aan twee Antwerpse schoolpoorten: “Een drama zoals in Brugge wil je niet meemaken”

Zwijndrecht - Sinds de dood van een 6- jarige jongen aan een Brugse schoolpoort klinkt de oproep tot verkeersveiligheid in de schoolomgeving steeds luider. Wij gingen een kijkje nemen aan de schoolpoort van de St.- Ludgardisschool in Antwerpen en aan Basisschool Het Laar in Zwijndrecht en troffen twee totaal verschillende situaties aan.

De ouders aan de schoolpoort van de St.-Ludgardisschool zijn het erover eens: “Hier moet eindelijk eens iets veranderen, gemotoriseerd verkeer hoort aan de rand van de stad. Een drama zoals in Brugge, dat wil je niet lezen, dat wil je niet horen en dat wil je zeker niet meemaken.”

Zo kan het ook:

Basisschool Het Laar in Zwijndrecht heeft het anders aangepakt. Via de ouderraad werd twee jaar geleden besloten om de straat af te sluiten met een slagboom als de school begint en eindigt. “Wij hebben politie aan de zebrapaden, de straat is verkeersvrij en er is constant controle.”