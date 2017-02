Wietteler niet verantwoordelijk voor brand in leegstaande snackbar

Afgelopen zomer legde een brand een cannabisplantage bloot in een leegstaande snackbar op de Antwerpsesteenweg in Hoevenen. Foto: BFM

Kapellen / Putte-Kapellen - De rechtbank in Antwerpen heeft Celal S. (49) uit Bilzen vrijgesproken voor onopzettelijke brandstichting in een pand op de Antwerpsesteenweg in Hoevenen. Bij die brand werd in juli een cannabisplantage ontdekt. S. werd wel veroordeeld voor het uitbaten van die plantage.

Een brand legde afgelopen zomer een fikse cannabisplantage bloot in een leegstaande snackbar op de Antwerpsesteenweg. Achthonderd wietplanten stonden er te bloeien. Onderzoek wees een goede maand later uit dat de houder van de plantage in het Limburgse Bilzen woonde. Bij een inval in zijn woning konden de speurders van de politiezone Noord (Stabroek, Kapellen) de 49-jarige Nederlander Celal S. oppakken.

S. legde gedeeltelijke bekentenissen af en werd voor de rechtbank gedaagd. Hij werd vervolgd voor verschillende inbreuken. Enerzijds waren er het uitbaten van de cannabisplantage en het aftappen van de elektriciteit, anderzijds hield het Openbaar Ministerie hem ook verantwoordelijk voor de brand in het gebouw. Uit de vaststellingen van de politie bleek volgens het parket namelijk dat de plantage de brand veroorzaakt had. Onopzettelijke brandstichting dus.

Onvoldoende bewijs

De eigenaar van het gebouw, Ugur Akkoyun uit Willebroek, stelde zich burgerlijke partij. Tijdens de zitting eiste hij ruim 150.000 euro om de kosten van het afgebrande gebouw te recupereren.

Donderdag besliste de rechtbank dat Celal S. enkel schuldig is aan het uitbaten van de cannabisplantage en het stelen van de stroom. Hij kreeg een celstraf van achttien maanden met uitstel en moet aan Iveka, de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, een schadevergoeding van iets meer dan 7.000 euro betalen.

Ugur Akkoyun blijft met lege handen achter. De rechtbank oordeelde dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand niet voldoende bewijs opleverde om zeker te zijn dat de plantage de brand veroorzaakte. “Noch de vaststellingen van de politie, noch het interventieverslag van de brandweer laten toe de oorzaak met zekerheid vast te stellen”, vonniste de rechter.

Er werd na de brand geen deskundige van het labo ter plaatse gestuurd waardoor de advocaat van Celal S., meester Matthias Leys, simpelweg brandhout kon maken van de betichting van onopzettelijke brandstichting. Leys toonde zich gisteren dan ook tevreden met de uitspraak. “Dit is een correct vonnis”, reageerde hij. “Mijn cliënt begrijpt zijn fout en aanvaardt zijn straf.”

“Ik boet voor fout van politie”

Minder begrip is er bij huiseigenaar Ugur Akkoyun, hij blijft met lege handen en een afgebrand gebouw achter. “Geen schadevergoeding? En wat dan nu met mijn huis?”, reageerde Akkoyun. “Moet ik boeten voor de fouten van de politie? Zij doet haar werk niet goed en ik draai ervoor op.”

Op het moment van de feiten was het huis van Akkoyun namelijk niet verzekerd. “Een administratieve fout”, zegt hij. “Door de herziening van de lening was er met dat gebouw iets fout gegaan, mijn andere huizen waren wel opnieuw verzekerd.”

Akkoyun zal met zijn advocaat bekijken of hij in beroep gaat tegen het vonnis.