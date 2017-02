Ruim twintig oproepen voor stormweer bij politie

Mechelen / Willebroek - Bij de meldkamer van de politie Mechelen-Willebroek liepen donderdag 23 oproepen binnen voor stormweer. Bij tien interventies werd de hulp van de brandweer ingeroepen.

In tien gevallen ging het om omgewaaide bomen of takken, waarbij bijstand van de brandweer noodzakelijk was. Acht interventies kon de politie zelf afhandelen. "Door het omgewaaide materiaal zoals hekwerk, een dekzeil of takken van de rijbaan te verwijderen", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie.

Bij twee andere tussenkomsten riepen de ploegen de hulp in van de stad of Eandis. "In dit laatste geval dreigde een verlichtingspaal om te vallen en werd de Geerdegemstraat in Mechelen ruim een uur afgesloten voor het doorgaand verkeer", stelt de hoofdinspecteur. Medewerkers maakten de paal tijdelijk vast aan een boom, in afwachting van een definitieve herstelling vandaag.

Drie schadegevallen regelden de betrokken partijen onderling. Het ging om losgekomen dakpannen en (licht) beschadigde voertuigen.