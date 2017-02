Eerste details van de nieuwe Nokia 3310 onthuld

Eerder deze maand raakte bekend dat Nokia zijn legendarische 3310-model opnieuw op de markt zal brengen. Nu zijn ook de eerste mogelijke details van de nieuwe versie van de “onverwoestbare gsm” gelekt.

Als de geruchten kloppen, zal het een herwerkte versie van de 3310 zijn die Nokia later deze maand gaat voorstellen op het Mobile World Congress in Barcelona. Zo zouden de nieuwe 3310’s voorzien worden van een kleurenscherm en ook in ‘hippe’ kleurtjes uitgebracht worden, dat meldt de chinese techwebsite Vtech. Ze zouden ook iets smaller zijn dan hun voorgangers.

Diezelfde website was ook een van de eersten om het nieuws van de nieuwe uitgave van de legendarische 3310 te lekken. Dat werd later bevestigd door techjournalist Evan Blass. Die wist ook te melden dat de gsm’s verkocht zullen worden voor 59 euro. Goedkoop genoeg om toe te geven aan de nostalgie en hem als tweede telefoon te gebruiken.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u — Evan Blass (@evleaks) February 13, 2017

Naast die kleine aanpassingen zal het grotendeels dezelfde telefoon blijven als de versie van 17 jaar geleden. Het zal geen smartphone zijn en het kleurenscherm blijft relatief klein om batterijduur te winnen. De batterij zou tot 7 dagen kunnen meegaan. En voor de liefhebbers: ook Snake keert terug!

Zo zou de nieuwe versie van de 3310 er ongeveer uitzien Foto: Vtech

Naast de nieuwe 3310 zal Nokia naar verluidt ook enkele nieuwe (budget) smartphones onthullen. De Nokia 6, het meer geavanceerde en duurdere model, is voorlopig enkel in China verkrijgbaar. De Nokia 3 en 5 zullen wat mindere specificaties hebben en dus ook een lagere prijs.

Maar de nieuwe smartphones lijken niet spectaculair vernieuwend te zijn en Nokia zal het vooral moeten hebben van de nostalgie rond de 3310. Zijn voorganger, die uitkwam in 2000, werd een gigantisch succes dankzij zijn betrouwbaarheid en stevige behuizing, die vooral in internetmemes legendarische proporties aannamen. Er werden wereldwijd meer dan 100 miljoen toestellen van verkocht.