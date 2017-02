Gemeente maakt ruim 2.500 euro vrij voor herstelling aandrijfmechanisme torenuurwerken

Boechout - Het Boechouts gemeentebestuur heeft beslist om 2.536,16 euro vrij te maken voor de herstelling van het aandrijfmechanisme dat de drie torenuurwerken van de kerk van Vremde laat draaien.

Koster Paul Smits uit Vremde is een tevreden man. “De werknemers van de firma die het jaarlijkse onderhoud van het aandrijfmechanisme uitvoeren, hadden me reeds twee keer verwittigd dat het systeem dringend aan vernieuwing toe was. Ze voorspelden dat de drie klokken, bij felle koude, zouden zwijgen en de wijzers zouden stilvallen.”

Hun voorspelling kwam uit. “Onze klok heeft een week stilgestaan”, herinnert de 81-jarige koster zich. “Hierdoor konden we ook de klokken niet luiden voor een begrafenis. Het is de eerste keer dat dit is gebeurd sinds ik koster ben.”

Onlangs werd het dak van de kerk van Vremde volledig vernieuwd. Daarna worden de buitenmuren en de glasramen aangepakt. Wanneer dat allemaal achter de rug is, wordt het interieur gerestaureerd. Volgens Smits is het parochiekerkenplan onlangs goedgekeurd. “Dat betekent dat de verfraaiingswerken kunnen starten. Ik schat dat het toch nog zes jaar zal duren alvorens de kerk in al haar glorie is hersteld.”