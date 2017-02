Kim Huybrechts pakt punt tegen Phil Taylor op Premier League Darts

Kim Huybrechts (PDC-13) heeft zijn tweede punt beet in de Premier League Darts. Op de vierde speeldag speelde de 31-jarige Antwerpenaar donderdag in het Engelse Brighton 6-6 gelijk tegen zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor (PDC-6).

Huybrechts brak met een 110 uitworp meteen door de darts van Taylor en verdedigde zijn voorsprong met uitworpen van 87, 140 en 87. Bij een 6-4 voorsprong liet hij de kans liggen om de wedstrijd te winnen. Hij miste dubbel acht voor de zege. In het twaalfde leg kreeg “The Hurricane” nog een herkansing. Huybrechts kreeg een 56 uitworp voorgeschoteld, maar miste dubbel twintig en met zijn derde wedstrijddart ook nog dubbel tien, waarop Taylor dubbel acht wegprikte voor een gelijkspel. Taylor kwam aan een gemiddelde van 97,68 per drie darts en een checkout percentage van 31,25 procent. Huybrechts wierp 94,56 gemiddeld en was met 46,15 procent wel de betere op de dubbels.

“Ik heb het weggegeven”, reageerde Huybrechts. “Als je de kans krijgt om Taylor te verslaan en je laat drie unieke kansen liggen om de volle buit te pakken, dan ben je natuurlijk teleurgesteld. Ik heb hier geen punt gewonnen, ik heb er één verloren. Het was mijn eigen fout, is was gewoon te nerveus. Ik heb nog veel te leren, maar kom er wel.”

Na twee gelijke spelen en evenveel nederlagen is Huybrechts achtste en op twee na laatste in de stand. Ook de Nederlander Jelle klaasen (PDC-9) en de Engelsman Dave Chisnall (PDC-7) hebben twee punten, maar dankzij een beter legsaldo gaat Huybrechts hen nog voor. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) deelt met zes punten de leiding met de Engelsen Taylor en James Wade (PDC-5). Liefst vier van de vijf partijen van de vierde speeldag eindigden op een gelijkspel. Klaasen was de enige die donderdag een overwinning en meteen zijn eerste punten boekte. Hij versloeg Chisnall met 7-3. Volgende week neemt Huybrechts het in Exeter tegen Klaasen op.

Op 30 maart vallen er na de negende speeldag twee spelers af. De top acht gaat nog zeven wedstrijden door tot 11 mei. De beste vier spelen de play-offs op 18 mei in de O2 Arena in Londen. Van Gerwen verdedigt zijn titel. Voor de winnaar is er 250.000 pond (291.000 euro) weggelegd.

Het is de tweede keer dat Huybrechts aan de competitie mag deelnemen. In 2015 eindigde hij na één zege, twee gelijke spelen en zes nederlagen op de tiende en laatste plaats, waarop hij voor 2016 geen uitnodiging in de bus kreeg. .