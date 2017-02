Grote werken op kruispunten aan Carrefour starten

Mechelen / Zemst - Op de grens van Mechelen met Zemst starten maandag grote werken om de twee kruispunten aan de Carrefoursite te vernieuwen. Zowel op de Brusselsesteenweg (N1) als op de Zemstbaan komen er veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten en fiets- en voetpaden. Nieuw zijn ook de aparte afslagstroken.

De herinrichting van de drukke kruispunten aan de baanwinkels staat al jaren op de agenda. Vanaf maandag 27 februari, tijdens de krokusvakantie, start de werf op. Alles samen duren de werken zo’n 4,5 maanden, tot aan de zomervakantie. Het verkeer op de Brusselsesteenweg (N1) moet dan meestal over één rijstrook, wat voor hinder zal zorgen. “Doorgaand en zwaar verkeer wordt omgeleid via de E19”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Antwerpen.

Verkeersstromen scheiden

Aan de Carrefoursite wordt de verbinding van de Brusselsesteenweg naar de Zemstbaan volledig heringericht, om de doorstroming op de N1 te verbeteren. “De verbinding is niet berekend op de huidige verkeersintensiteit en bemoeilijkt de doorstroming op de Brusselsesteenweg. Daarom gaan wij de verschillende verkeersstromen op een duidelijke manier van elkaar scheiden met aparte opstel- en afslagstroken en verkeerseilandjes”, legt Schoenmaekers uit.

1,2 kilometer fietspaden

De toegang tot de vernieuwde site van Carrefour en de aansluiting op de N1 gebeuren in de toekomst anders. Waar nodig neemt de aannemer het wegdek in de directe omgeving van de werken mee onder handen. De Vlaamse overheid investeert ook fors in de veiligheid van fietsers. Langs de Brusselsesteenweg ende Zemstbaan komen er in beide richtingen nieuwe fietspaden die aansluiten op de bestaande. Op de nieuwe kruispunten is er ruimte voor fietspaden en fietsoversteken. “In totaal goed voor zo’n 1,2 kilometer fietspaden”, geeft Jef Schoenmaekers aan.

In drie fases werken

Om de hinder te beperken, gebeuren de werken in drie fases. In een eerste, tot eind april, is eerst de verbinding tussen de twee kruispunten aan de beurt. Vervolgens werkt de aannemer vanaf 2 mei aan de bushalte en het stuk fietspad aan de Carrefoursite. In een derde en laatste fase worden de fietspaden op de Brusselsesteenweg vernieuwd.

Doorgaand verkeer krijgt de raad om de E19 als alternatief te kiezen. “Bestemmingsverkeer en lokaal verkeer kan langs de werf via versmalde rijstroken”, zegt de woordvoerder. Bestuurders moeten wel een omleiding volgen naar de Carrefoursite, omdat in de Geerdegemstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt. Om sluipverkeer te ontmoedigen, is ook de Zemstesteenweg in Hofstade (Zemst) afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vragen? Mail of bel adviseur

Omdat de werken ingrijpend zijn, heeft Wegen en Verkeer Antwerpen een adviseur aangesteld voor de bereikbaarheid. Bewoners en ondernemers uit de omgeving kunnen bij deze persoon terecht met vragen. Info: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477/47.74.76.

www.wegenenverkeer.be/mechelen