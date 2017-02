“Haal bussen van ventwegen Astridlaan en verlaag de snelheid”

Mechelen - Het Mechelse gemeenteraadslid Patrick Princen (Groen) grijpt de geplande werken op de Koningin Astridlaan aan om enkele voorstellen te formuleren. Die moeten zowel busreizigers als fietsers ten goede komen.

De gearceerde stroken op de Astridlaan worden omgevormd tot parkeerplaatsen. Dat biedt volgens Princen kansen om de ventwegen meer af te stemmen op traag en lokaal verkeer. “Het aanleggen van nieuwe, verhoogde bushaltes op de hoofdweg van de R12 zou het busverkeer weghalen van de ventwegen. Door deze te ontlasten, kan je er de snelheid verlagen tot dertig kilometer per uur en er fietsstraten van maken”, vertelt Princen. Hij pleit ook voor afzonderlijke rijstroken voor bussen aan de Brusselpoort.

Zijn partijgenote en schepen van Mobiliteit Marina De Bie is het voorstel genegen. “We bespreken deze voorstellen met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. Over het verschuiven van de bussen en de bushaltes naar de hoofdrijbaan is er alvast veel goodwill bij alle partijen. Ook voor het verlagen van de snelheid op de ventwegen”, reageert ze. De invoering van fietsstraten en aparte busstroken worden onderzocht.