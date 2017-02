Drie Russische atleten mogen onder neutrale vlag aantreden

Brussel - Drie Russische atleten hebben donderdag het licht op groen gekregen om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale evenementen, waaronder de Europese indoorkampioenschappen van volgende week in Belgrado.

De herzieningscommissie van de internationale atletiekfederatie IAAF, oordeelde dat polsstokspringster Anzhelika Sidorova, sprintster Kristina Sivkova en hamerslingeraar Aleksei Sokirskii aan de strenge eisen voldoen.

Sidorova is de Europese kampioene van 2014, Sokirskii werd vierde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Het palmares van Sivkova is nog maagdelijk wit.

De Russische atletiekbond is nog altijd geschorst vanwege het grootschalige dopingschandaal in het land en daarom kunnen atleten uit Rusland niet meedoen aan internationale evenementen. Zo ontbraken ze vorig jaar op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De Russen komen wel in aanmerking om onder neutrale vlag mee te doen aan internationale toernooien, als ze kunnen aantonen dat ze de afgelopen jaren regelmatig op doping zijn getest in een land met een erkend antidopingprogramma. De IAAF heeft een commissie opgericht die zich over de aanvragen buigt. Van de 48 aanvragen zijn er nu drie gehonoreerd. De organisatie van de EK indoor moet de vrijgegeven Russische atleten nog wel officieel toestemming geven om naar Belgrado te komen.