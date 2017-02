Tom Van Asbroeck moet kopmannen Cannondale-Drapac zo lang mogelijk bijstaan

Net als Sep Vanmarcke is Tom Van Asbroeck nieuwkomer bij Cannondale-Drapac. Hij mag meteen aan de slag tijdens het openingsweekend in eigen land.

“Een nieuwe ploeg geeft een nieuwe sfeer en dat motiveert altijd. Spijtig genoeg ben ik vorige week ziek geworden en moest ik aan de antibiotica. Niet ideaal om zo zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad te rijden”, verduidelijkte Tom Van Asbroeck. “Donderdag verkenden we het parkoers. Dit is helemaal mijn type koers en ik heb er enorm veel zin in. Nu nog hopen dat de gezondheid beter wordt. In principe begint het seizoen zaterdag. Toch voor de Belgen. Het is een echte test om te zien wie al goed is. Ook weet je dan of je goed genoeg getraind hebt of dat er nog wat meer mag gewerkt worden. Ik rijd normaal gezien alle klassiekers tot en met Parijs-Roubaix. Gezond en rechtop blijven is de boodschap. Maar ik heb er alvast goede hoop op. Met dit team moet het mogelijk zijn nog wat extra door te groeien en dat is toch de bedoeling. De kopmannen zo lang mogelijk bijstaan is zaterdag mijn opdracht en daar ga ik alles aan doen.” .