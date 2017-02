Minister Homans eist doorlichting gelijkekansencentrum Unia na gelekte mail

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) beveelt een onderzoek naar de werking van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Aanleiding is een gelekte mail van een medewerker die de joodse gemeenschap bruuskeert.

Homans is niet te spreken over een uitgelekte interne mail van Unia, waarbij een medewerker de rechterlijke veroordeling van een pro-Palestijnse betoger “kromspraak in plaats van rechtspraak” noemt. De betoger krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 600 euro omdat hij op een betoging in 2014 in Antwerpen zou hebben gezongen dat “alle joden de keel moet worden overgesneden”.

“Het stoot me tegen de borst dat Unia racisme en discriminatie blijkbaar zeer eenzijdig bekijkt”, zegt Liesbeth Homans. De joodse gemeenschap leeft al langer in onmin met Unia. “Er werken veel mensen met een uitgesproken anti-Israëlisch profiel”, zegt Michael Freilich, hoofdredacteur van het maandblad Joods Actueel. “Een juriste van Unia heeft al verschillende petities tegen Israël ondertekend. Als zo iemand moet oordelen of er een daad van antisemitisme is gesteld, kan je die beoordeling niet neutraal noemen.”

Unia betreurt dat de interne mail is uitgelekt. “Hij geeft niet het officiële standpunt van Unia weer”, zegt woordvoerder Bram Sebrechts. “Uiteraard keuren wij elke vorm van antisemitisme af.” Hij benadrukt ook dat de juriste de petities tegen Israël in eigen naam ondertekent en niet in naam van Unia.