Joodse gemeenschap op ramkoers met Unia: “Hoe kan gelijkekansencentrum nu een racismevonnis afkeuren?”

“Hoeveel gekker kan het worden als een organisatie die racisme en discriminatie dient te bestrijden, teleurgesteld is als een door haarzelf ingediende klacht door de rechtbank serieus wordt genomen?” De joodse gemeenschap reageert verontwaardigd op een gelekte mail van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) heeft een onderzoek naar Unia bevolen.

Minister Homans is niet te spreken over een interne mail van Unia, die per ongeluk is terechtgekomen bij het maandblad Joods Actueel. In die mail uit een medewerker van Unia zijn ongenoegen over een vonnis ...