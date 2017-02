Cokehandel in Kiel blijkt familiezaak: zes arrestaties in drugsdossier

Mohamed C. werd in oktober 2015 nog tot zeven jaar cel veroordeeld. Omdat hij in beroep ging was hij voorlopig op vrije voeten. Foto: Frederik Beyens

Kiel - Onderzoekers van de lokale recherche hebben een drugsnetwerk opgerold. Vijf verdachten, onder wie een recent veroordeelde vader en zoon, werden aangehouden. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer.

De afdeling drugs van de lokale recherche onderzocht de handel en wandel van de broers C. Samen met hun vader Hassan (47) zouden Mohamed (23) en Ayoub (18) vanuit hun woning op het Kiel een handel in cocaïne organiseren.

Meerdere organisaties

“Er zijn ook aanwijzingen dat ze niet alleen stonden in hun handel”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. De speurders tapten de telefoons van verschillende betrokkenen in het dossier af en kwamen zo uit bij een Albanees koppel uit Berchem, Mateo G. en zijn vrouw Klarita B. Zij zouden ingestaan hebben voor bepaalde leveringen van cocaïne.

Omdat deze drugshandel duidelijk een familiezaak is, zit ook Mounir K., een neef van de broertjes C., in de gevangenis. “Er werd een mogelijke wisselwerking blootgelegd tussen de broers, hun neef en twee kompanen van die laatste”, bevestigt Witpas.

Moordpoging

In oktober 2015 kreeg Mohamed zeven jaar celstraf voor een moordpoging op het Alfons De Cockplein. Vader Hassan, ook betrokken bij de schermutseling, kreeg achttien maanden cel. Vader en zoon gingen in beroep, waardoor ze voorlopig op vrije voeten bleven. Begin volgende maand spreekt de rechtbank zich uit over de zaak.

Mogelijk wordt de familie C. ook in een ander dossier nog verhoord. Volgens sommige bronnen waren ze begin oktober betrokken bij een schietincident in de Waarlooshofstraat. Daarbij raakte niemand gewond.