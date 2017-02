‘Levensgevaarlijke’ ex-portier opnieuw aangehouden

Ilias Zohrie (28) zit alweer in de cel, nadat hij pas was vrijgelaten in afwachting van zijn proces over een steekpartij. Ditmaal werd de oud-portier van dancing The Villa aangehouden in een onderzoek naar onder meer een mogelijke link met de Tsjetsjeense maffia.

Er lopen momenteel twee gerechtelijke onderzoeken naar Zohrie. Zo is er de steekpartij van 10 juli 2016 aan dansclub The Villa in de Limbastraa: daarbij werd er een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd waarin Zohrie als ‘levensgevaarlijk’ werd omschreven. Het tweede onderzoek gaat om een waslijst aan feiten als afpersing, bedreigingen, slagen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en criminele organisatie. Speurders onderzoeken onder meer de mogelijke banden van Zohrie met de Tsjetsjeense maffia. De twintiger zou Antwerpse clubeigenaars zoals die van The Villa en Roxy onder druk hebben gezet om de securityfirma van de Tsjetsjenen in te huren.

De advocaat van Zohrie, meester Mounir Souidi, wilde gisteren liever niet reageren op de recente arrestatie. “Ik ben nog niet voldoende op de hoogte van het dossier tegen mijn cliënt”, zegt hij. Dinsdag verschijnt Zohrie voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding beslist.

Suzy Bru

Zohrie was amper achttien jaar oud toen hij zelf werd neergeschoten bij een vechtpartij aan de deur van een nachtclub in de Anneessensstraat. In 2014 was hij betrokken bij een zware vechtpartij aan The Villa. De rechtbank veroordeelde Zohrie, die ondertussen ook in de roddelpers was opgedoken als het nieuwe vriendje van Suzy Bru (de ex van de bekende chef-kok Wout Bru) tot dertig maanden cel. In een ander proces kreeg hij nog eens vijf maanden extra.