450.000 euro voor nieuwe speeltuin Rivierenhof

Zo ziet de speeltuin er momenteel uit. De nieuwe moet in het voorjaar van 2018 klaar zijn. Foto: Dirk Kerstens

Deurne - De provincie Antwerpen investeert 450.000 euro in de realisatie van een nieuwe speeltuin achter het kasteel van het Rivierenhof in Deurne. Parkbezoekers konden de nieuwe speeltuin mee vormgeven via een online enquête.

Meer dan 300 parkbezoekers en 217 kinderen van de stedelijke basisschool ­Inpeeria uit Deurne gaven hun mening. “Die input zal nu mee de invulling bepalen”, zegt Bruno Peeters, gedeputeerde voor Recreatie- en Groendomeinen. “Er kwamen heel wat waardevolle ideeën naar boven. Die geven we integraal mee aan de speeltuinbouwers.”

Ouders en kinderen geven vooral aan dat de speeltuin uitdagend moet zijn, aangepast aan alle leeftijden en opgebouwd rond een specifiek thema dat de fantasie prikkelt. Een terras met zicht op de speeltuin staat hoog op het verlanglijstje, net als glijden, schommelen en een kabelbaan. “Mensen vinden voorts het gebruik van natuurlijke materialen belangrijk”, zegt Bruno Peeters. “En dat is ook waar wij naar streven. Fijn dat onze bezoekers dat appreciëren.”

“In het voorjaar van 2018 zou de speeltuin klaar moeten zijn”, klinkt het. “Door de afbraak van de tennisterreinen duurt alles iets langer. We hopen dat we de oude speeltuin kunnen behouden tot de nieuwe er staat, zodat kinderen altijd terechtkunnen in het Rivierenhof.”