Na het festival Tomorrowland, nu ook het vliegtuig

Brussels Airlines en de organisatie van het muziekfestival Tomorrowland hebben de handen in mekaar geslagen. Het eindresultaat is AMARE, een vliegtuig dat zowel langs de buiten- als de binnenkant volledig in de Tomorrowland-sfeer baadt.

Al sinds 2012 worden jongeren vanuit de hele wereld naar België gehaald om het festival bij te wonen, maar ook om zo andere delen van ons land te zien. Dat project, Global Journey, ontving in 2014 een award van Toerisme Vlaanderen. Vorige zomer vloog Brussels Airlines meer dan 10,000 ‘People of Tomorrow’ naar ons land met hun in totaal 108 speciale Tomorrowland-vluchten.

Die samenwerking wordt nu intensiever met AMARE, het vliegtuig dat vanaf morgen gedurende vijf jaar meerdere keren per dag zal vliegen tussen Brussel ruim 50 verschillende bestemmingen in de hele wereld. Vliegen met de AMARE wordt een totaalervaring. Zo zal bij het aan boord gaan van het vliegtuig de officiële hymne van Tomorrowland spelen. Die is van de hand van de beroemde componist Hans Zimmer.

Voor de fans: de AMARE is een Airbus A320. Het toestel is 37,56 meter lang, heeft 180 zitplaatsen en kan tot 850 kilometer per uur vliegen. Er werd negen maanden gewerkt aan het ontwerp, dat vervolgens door acht kunstenaars in twee weken op het toestel werd gespoten.

Vierde themavliegtuig Brussels Airlines

De AMARE voegt zich bij ’Rackham’ (met als thema Kuifje), ’Magritte’ en ‘Trident’ (Rode Duivels), de andere speciale vliegtuigdesigns in de vloot van Brussels Airlines.