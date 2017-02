Fatima Marzouki krijgt eigen kruidenlijn bij Verstegen

Antwerpen / Antwerpen 2018 - Fatima Marzouki van restaurant El Warda op Zurenborg heeft een eigen kruidenlijn op de markt gebracht. Tegelijk wordt ze ambassadeur van kruidenproducent Verstegen.

“Via haar restaurant hebben we de smaken van Fatima Marzouki leren kennen. Na een bijkomend gesprek wist ik dat zij nieuwe, authentieke smaken en kruiden kon aanreiken”, zegt Rita Schepkens, directeur-België van Verstegen.

“Het is een hele eer dat ze mij hebben gevraagd”, aldus de auteur, die een expert is in de keuken van het Midden-Oosten. “En gelukkig omdat ik nieuwe kruidenmengelingen mocht uitdenken.”

In feite worden specerijen gemengd: zaden, bloemen én kruiden. Zo ontwierp Fatima acht nieuwe specerijenmengelingen en een unieke Ras el Hanout, de bekendste smaakmaker uit de Arabische keuken. “Daar bestaan tientallen versies van”, aldus Fatima. “In de handel vind je er die amper vijf kruiden bevatten: gewoon ‘fake’ hoor. De doorsnee Ras El Hanout is samengesteld uit 24 tot 45 specerijen. De mijne (en dus die van Verstegen, red.) bevat er meer dan veertig.”

De kruidenlijn met de naam Authentic Origin wordt eerst aangeboden in de horeca. “Dat doen we altijd met nieuwe smaken”, legt Rita Schepkens uit. “Via hen creëren we de vraag bij het brede publiek.”

Lees meer over Fatima Marzouki en Albert Adria van El Bulli in Gazet van Antwerpen van vrijdag