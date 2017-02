Autobedrijf Cardoen heeft mogelijk cadeau voor Lynn Callens klaar

Wilrijk / Aartselaar - Karel Cardoen (65) is aan zijn laatste dagen als directeur van zijn autobedrijf bezig. Als afscheidscadeau komt hij met een origineel idee op de proppen waarvan vrijdagmiddag de beslissing zal vallen wie dat krijgt.

Karel Cardoen maakte onlangs bekend als afscheidscadeau met het idee rond te lopen om iemand gelukkig te maken als dank voor zijn succesvolle carrière. Daarbij dacht hij aan het meisje dat elf jaar geleden met een idee afkwam dat later als verkoopstechniek de zaak geen windeieren zou leggen.

Via sociale media werd onlangs de zoektocht naar haar gestart. Daarin staat vermeld dat ze zich voor vrijdagmiddag 24 februari moet melden. “We kregen echter nog geen reactie en vrezen dan ook dat we haar niet meer gaan vinden. Toch willen we het voorziene bedrag aan een goed doel besteden. Ook daarvoor heb ik een precies idee.”

Karel denkt daarbij aan het verhaal en mogelijk het boek van Lynn Callens uit Aartselaar.

