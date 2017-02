Brandweer heeft handen vol met omgewaaide bomen en schade aan daken

In de Binnendijkstraat in Bornem raakte een dak beschadigd door de storm. Foto: tdk

Mechelen / Bornem - Ook in het arrondissement Mechelen had de brandweer donderdag de handen vol met omgewaaide bomen en schade aan daken. Bij de brandweer liepen enkele tientallen oproepen binnen.

In de Binnendijkstraat in Bornem kwam de dakbedekking van een huis los. De brandweer beveiligde het dak en legde zandzakjes op het dak om te vermijden dat er nog stukken loskwamen. In de Bornemstraat in Mariekerke begaf de muur van een woning in aanbouw het door een rukwind.

Aan de Stationsberg in Muizen knakte een boom en belandde op de rijbaan. In Heist-op-den-Berg liep het plat dak van een loods schade op door de wind. Ook daar kwam de brandweer de situatie beveiligen.

Op de N16 in Bornem brak een paneel van een vrachtwagen af en belandde op een auto. Niemand raakte daarbij gewond.