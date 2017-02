Linkeroever / Antwerpen - Bij elke lage tij kunt u vanop de zuidelijke Antwerpse kaaien een roestig wrak in de Schelde zien liggen, pal onder de Wase oever. Het is de getuige van een desastreuze storm in 1967. Het gestrande binnenschip, de Trio, ligt er exact vijftig jaar.

In de nacht van 20 op 21 februari 1967 raasde een zware winterstorm over ons land. Toch ging het werk in de haven gewoon door, met die keer catastrofale gevolgen: één binnenschip en twee werkbootjes zonken ...