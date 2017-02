Kinderen planten, oogsten en eten zelfgekweekte wintergroenten

Mechelen - Een twintigtal kinderen van basisschool De Bel kwamen donderdag op de akkers van de Baarbeekhoeve in de Mechelse deelgemeente Muizen groenten plukken en uitsteken, die ze enkele maanden geleden zelf hadden geplant. Ze kwamen ook proeven van typische wintergroenten.

“In ons nieuw boek ‘Winterkost Spécial’ blazen we die winterklassiekers nieuw leven in met verrassende bereidingswijzen en originele smaken. Wat dacht je van risotto met roergebakken schorseneren, gesmoorde rode kool met pasta, sodabrood met pompoen of cupcakes met rode biet? Het staat keurig uitgelegd in ons nieuw boek”, zegt Annemie Morris van KVLV, Vrouwen met vaart.



Tijdens de boekvoorstelling in de Baarbeekhoeve konden een twintigtal leerlingen uit basisschool De Bel lokale kost aan den lijve ondervinden. De kinderen trokken hun botten aan en gingen zelf aan de slag met wintergroenten op het veld.



Na een tocht door de groentevelden kregen de kinderen allerlei hapjes zoals een raapsoep, een winters slaatje in een wrap met wortel, prei en knolselder, een vegoburger met aardpeer en pompoencakes.