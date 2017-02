Kontich - In de Helenaveldstraat in Kontich deed een forse rukwind een berk van de buren in de tuin van Lieve Cornelis belanden.

“Voor ons is het al de zesde keer dat er een boom afknakt in de tuin. De brandweer zorgt voor de eerste hulp, maar daarna volgt er nog een hele opruim,” zegt Lieve Cornelis.

Terwijl de brandweer de boom in stukken zaagde, liep er al een volgende oproep binnen. Iets verderop in de straat moest een losliggende lat van een dakrand verwijderd worden.