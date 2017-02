Volkstuinders voeren actie: “Minstens 150 mensen verliezen hun hobby”

Berchem - In Berchem voeren een groep hobbytuiniers donderdagavond actie tegen het geplande verdwijnen van 52 volkstuintjes die tussen de Antwerpse ring en de Singel liggen. De tuintjes moeten wijken voor het Park Brialmont: een samenvoeging van het De Villegaspark, de Wolvenberg en het Brilschanspark. “Deze tuintjes bestaan al meer dan 100 jaar en vormen een sociale en superdiverse mini-samenleving”, aldus Diane De Laet, een van de volkstuinders. Het districtsbestuur zegt alternatieven te willen aanbieden.

De drie gebieden worden door de stad Antwerpen en het district Berchem met elkaar verbonden om het groene hart van Oud-Berchem te worden. “Hier wonen 10.000 mensen in een buurt met een enorm groentekort”, zegt Berchems districtsvoorzitter Evi Van der Planken (N-VA). “De volkstuintjes zijn stukjes grond die voor privaat gebruik toegewezen worden, met hekjes errond, en die heel veel plaats innemen. Die ruimte willen we aan de hele gemeenschap geven.”

“Meer dan 150 mensen verliezen hun hobby, hun tuingemeenschap in de natuur en de vreugde van het tuinieren”, werpt De Laet op. “De volkstuinen zijn een bron van gezonde natuurbeleving voor families en kinderen. Ze creëren een ecologische diversiteit van planten, struiken, bloemen, boompjes, groenten en fruit en lokken bijen en andere insecten.” De tuiniers vinden verder dat er sowieso beter met de parkplannen kan gewacht worden tot er meer duidelijkheid is over de extra mogelijkheden die er zouden komen na de eventuele overkapping van de Antwerpse ring.

Van der Planken is naar eigen zeggen wel bereid tot het zoeken naar alternatieven voor de getroffen volkstuinders. “We willen elders in het park plaats maken voor stadslandbouw: een kleiner terrein waar iedereen samen tuiniert en de oogst verdeeld wordt”, zegt ze. “Dat is nog meer bevorderlijk voor de sociale cohesie. Voor wie absoluut een eigen tuintje wil houden, kunnen we een plaats zoeken bij bestaande volkstuintjes elders in Berchem.”