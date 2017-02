Drie jaar cel voor gewapende overval op diamantair

Antwerpen 2018 - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie mannen veroordeeld tot ieder drie jaar cel voor een gewapende overval op een diamantair. Ze maakten drie diamanten met een totale waarde van 280.000 euro buit.

Het slachtoffer werd op 23 maart 2010 overvallen in zijn kantoor aan de Hoveniersstraat, in de Antwerpse diamantwijk. Een diamant van vijf karaat, ter waarde van 250.000 euro, en twee kleinere diamanten met een totaalwaarde van 30.000 euro werden hem afhandig gemaakt.

De diamantair kende twee van de beklaagden. Hij had een maand voordien het kantoor boven dat van hem ter beschikking gesteld aan Timor G. en Moshe B.M., die zich als ‘Ben Esra’ en ‘Medev’ hadden voorgesteld. Ze zouden het kantoor eerst opfrissen en daarna huren. Volgens de rechtbank deden ze dat om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen.

Timor G. had na enige tijd gezegd dat hij een kandidaat-koper had en vroeg aan het slachtoffer om een gepaste diamant te zoeken. Op de dag van de overval had hij een steen van vijf karaat aan Timor G. en koper Albert P. laten zien. Die laatste trok echter een wapen, waarna de twee er met de diamant en nog twee kleinere exemplaren vandoor gingen.

Uit het telefonie-onderzoek bleek dat ook Lior H. bij de overval betrokken was. Hij, Timor G., Moshe B.M. en Albert P. waren twee dagen na de overval samen naar Israël vertrokken. Albert P. werd later in Frankrijk gearresteerd en uitgeleverd. Hij werd in 2012 al veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in de overval. De drie anderen konden pas later geïdentificeerd worden. Moshe B.M. ontkende iedere betrokkenheid, de twee anderen lieten verstek gaan.