Vliegtuig belandt naast de baan op Schiphol

Op luchthaven Schiphol bij Amsterdam is donderdag aan het einde van de middag een vliegtuig van Flybe naast de baan beland. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onbekend. Bij het dalen brak het landingsgestel, meldt de luchthaven in een tweet. Net als in de rest van Nederland waait het hard op de luchthaven.

Volgens de veiligheidsregio zijn de eerste passagiers inmiddels naar buiten gekomen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

De storm die donderdagmiddag woedt, leidde voordien al tot hinder op Schiphol. Omstreeks 16.00 uur waren er volgens een woordvoerster ruim honderd vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd. Ook liepen de vertragingen flink op, van zo’n half uur tot anderhalf uur. Dat geldt voor ongeveer 60 procent van de vluchten.

The landing gear of a FLybe airplane collapsed during touch down. All passengers are brought to the terminal by bus at the moment.