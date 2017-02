Onze ‘mollenjagers’ bij de start van aflevering 4: “Het is Annelies of Eline”

Hier volgen de tips van onze twee Mollenjagers Charlot en Davy voor aflevering vier: Davy blijft er voorlopig bij dat Annelies de Mol is en Charlot heeft ondertussen twee scenario’s uitgedacht. De tips van Davy:

* Pas op voor de onder mollenfans bekende tunnelvisie: let natuurlijk op de verdachte handelingen van je hoofdverdachte, maar verlies de anderen ook niet uit het oog.

* Mijn hoofdverdachte Annelies was opvallend afwezig tijdens de derde aflevering. Tijdens de proef met het luchtkussen was ze samen met Marzena aan het relaxen, en tijdens de nachtelijke inbraak in het museum was haar inbreng ook quasi nul. Bij deze opdracht zat ze wel op een cruciale begeleidende positie, waardoor niet helpen mogelijk ook kan gezien worden als saboteren.

* Zat de ultieme sabotage misschien in het pokerspel rond de eliminatie? Was het toeval dat de groep 3000 euro misliep door Annelies foutief als mogelijke afvaller aan te duiden, of heeft ze deze uitslag toch wat uitgelokt door zich vooraf opvallend nerveus te gedragen?

* Je kan je afvragen of een Mol niet actiever bij alle opdrachten zou dwarsliggen. Bewust een alarm laten afgaan bij de museumopdracht... zoals Eline bijvoorbeeld?

Hoofdverdachte: Ik hou het toch bij Annelies, ondanks haar wat passieve bijdrage in aflevering 3.

De tips van Annelies:

* Eline is duidelijk degene die bij de museumopdracht als eerste opstaat achter de hoek en daardoor het alarm laat afgaan. Ook hier legt ze meteen de schuld op Bertrand.

* Annelies deed heel nerveus bij de eliminatie-discussie en nam de moeite niet zichzelf te verdedigen. Als mol heb je er alle baat bij dat je medekandidaten je aanduiden als degene die het rode scherm heeft. Mol of niet, het feit dat er bij deze opdracht geen geld in de pot kwam, is de schuld van Annelies.

* Daarnaast kent Eline duidelijk ook de schoolvoorbeelden van hoe je moet doen alsof je nerveus bent.

* Vastberaden blijf ik als hoofdverdachte toch nog even bij Robin, al begin ik er erg aan te twijfelen of hij de mol wel kan zijn. Robin haalde al heel wat geld binnen, waardoor maar twee scenario’s mogelijk zijn.

1. Robin is niet de mol.

2. Er komen in de volgende afleveringen nog genoeg opportuniteiten om veel geld te verliezen.

Hoofdverdachten: In scenario 1 is Annelies of Eline de mol.