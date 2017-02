Moeder van vier won 17 miljoen euro en had meteen duidelijke boodschap voor de ex die haar pas had laten zitten

17 miljoen euro. Dat stond er op het spel bij de Britse lottotrekking van EuroMillions vorige week woensdag. De jackpot ging integraal naar de 37-jarige Beverley Doran, die al heel wat heeft meegemaakt in haar leven. Zij viert nu met veel plezier haar nieuw begin.

Beverly is een mama van vier kinderen (5, 9, 10 en 17), waarvan er drie een beperking hebben. De zorg voor haar kinderen eiste een zware tol en de dertiger moest haar job als receptioniste bij een softwarebedrijf opgeven om voor haar kroost te kunnen zorgen.

Ze leefde van dag tot dag met een kleine uitkering en moest met 380 euro per week proberen rondkomen. Zeven maanden geleden verliet ook haar man haar, na een relatie van twaalf jaar. “ik was depressief, want ik maakte me steeds meer zorgen over hoe het zou eindigen voor mijn kinderen...”

Beven en wenen

De vrouw uit Shipley speelde al een keertje mee met EuroMillions en won toen 60 euro. Daarom besloot ze om het er nog eens op te wagen en ze koos opnieuw lukraak zes cijfers. Toen ze de volgende ochtend inlogde en zag dat ze gewonnen had, besefte ze eerst niet wat er gebeurde.

“Tot ik zag dat er maar één winnaar was: ik. Daarop stormde ik de slaapkamer binnen van mijn oudste zoon, gillend dat ik een miljonair was. Ik ben gewoon op de grond gaan zitten, ben heel hard beginnen wenen en beven. Ik was helemaal overdonderd.” Haar mama geloofde haar niet, toen ze het vertelde. “Echt straf!”

“Mijn uitkering? Die 19.000 euro per jaar mogen ze houden”

Meteen nam Beverley de telefoon en belde ze om haar uitkering stop te zetten. “Die 19.000 euro per jaar mogen ze houden. Ik hoorde hoe de mevrouw aan de andere lijn de telefoon haast liet vallen, toen ik haar vertelde waarom.” Haar sociale woning, ruilde ze nog dezelfde dag in voor een familiewoning en ondertussen woont ze daar ook al. Aan haar oude buren liet ze één boodschap achter: “Neem gerust!” Haar sofa, wasmachine en ander meubilair mochten ze gratis komen halen.

Mum who scooped £14.5m on lottery tells neighbours to help themselves to her belongings as they're dumped in skip https://t.co/Z0oo5GTdFu pic.twitter.com/ymykEfeWOk — Daily Mirror (@DailyMirror) February 22, 2017

“Het besef dat ik niet meer zo zal moeten schrapen, is overweldigend”, vertelt ze. Ooit hoopt ze ook haar oude familiewoning terug te kunnen kopen, omdat ze het nu kan betalen.

Telefoontje aan haar ex

Toen ze gekalmeerd was, besloot de Britse dat het tijd was om haar ex-man Sean Priestley te bellen. Die postte nadien een duidelijk berichtje op zijn Facebook: “Mijn ex liet me weten dat ze de lotto heeft gewonnen, maar ze heeft me verzekerd dat ik er geen cent van zal zien. Je hoeft me dus niet om een lening of investering te vragen. Ik ben blut en zal dat altijd blijven...”

Foto: Facebook

Maar Beverley glimlacht nu wanneer ze daaraan terugdenkt, want voor het eerst kan ze nu ook zelf eens ergens van genieten. “Vroeger stak ik al mijn geld in dingen voor mijn kinderen en mijn gezin en cijferde ik mezelf weg. Ik liep er heel sjofel bij. Nu kan ik zelfs een vliegtuig kopen als ik dat wil. Dit is een droom die uitkomt.”

Lening van 1.500 euro om te vieren

Nadien wilde ze het meteen vieren, maar omdat de lottowinst nog niet aan haar was gegeven, moest ze daarvoor eerst nog een lening aangaan van 1.500 euro bij vrienden. Om het te vieren ging ze naar een wellnesscentrum, een viersterrenhotel en trakteerde ze zichzelf op lekker eten en dure wijn. Champagne? Dat dronk ze niet, “want daar ben ik allergisch voor”, lachte Beverley.

Daarna kocht ze een armbandje van 590 euro, waaraan ze vijf kraaltjes hing die haar levensverhaal vertelde. Eentje daarvan is een symbool voor de wending die haar leven nu neemt. “En wat voor een wending! Ik ben nog altijd aan het wachten op iemand die komt zeggen dat het niet waar is.”