In het spoor van Sarah De Bie, de vrouw achter Wout Van Aert

Lille - Intussen is ze het wel gewend om in de schaduw te staan van onze Vlaamse trots, wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert uit Lille. Maar in CittA Kempen zetten we haar graag zelf eens op de voorgrond. Sarah De Bie, nagelstyliste en vriendin van. In het dagelijks leven gek op Wout, shoppen en jack russel Lio.

Sarah is de sterke vrouw achter de crossgod. Ze supportert trouw langs de zijlijn en staat klaar om na de wedstrijd zijn snoet schoon te vegen. De twee zijn intussen meer dan vier jaar een koppel. Ze groeiden op in Lille, maar wonen nu samen in Herentals.

“We hebben een beetje hetzelfde pad afgelegd”, zegt Sarah. “Zo zijn we naar dezelfde kleuterschool, naschoolse kinderopvang en middelbare school geweest. Maar we hadden al die tijd weinig oog voor elkaar. Ik weet nog dat Wout mij op weg naar het Kardinaal Van Roey-Instituut in Vorselaar altijd voorbijfietste en dat ik hem daarom maar een ambetant ventje vond. Hij kon toen ook al beter fietsen dan ik (lacht).”