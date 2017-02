MODESPECIAL CITTA. Bieke Ilegems: “Ik was de Madonna van Arendonk”

Ze is al zeventien jaar de first lady bij de Antwerpse tv-zender ATV. Een straffe prestatie, zeker voor iemand die eigenlijk helemaal niet van Antwerpen is. Bieke Ilegems (47) groeide op in Arendonk. “Ik heb prachtige herinneringen aan mijn jeugd”, zegt ze. “Samen met vrienden uit de straat bedacht ik elke grote vakantie een show, die we in een garage opvoerden. Ik playbackte Material girl en was dan de Madonna van Arendonk. Het verlangen om op een ­podium te staan zat er al vroeg in.” Haar gevoel voor mode ook.