Mini-versie van Luik-Bastenaken-Luik beslist over eindzege Baloise Belgium Tour

Het parcours van de 87e editie van de Baloise Belgium Tour (2.HC), die doorgaat van 24 tot 28 mei, is donderdag bekendgemaakt. “Met een sprint, een tijdrit en passages door het Heuvelland en de Ardennen zal elk soort renner aan zijn trekken kunnen komen in de Baloise Belgium Tour”, bevestigt de organisatie.

De eerste etappe, op woensdag 24 mei, brengt de renners van Lochristi naar Knokke-Heist over 176,3 km. Traditioneel wordt op de ‘Wandelaar’ een sprint verwacht.

De tweede rit van de Baloise Belgium Tour brengt het peloton naar het Vlaamse Heuvelland. Onder meer de Kemmelberg en de Monteberg worden aangedaan in een rit van 189,7 km tussen Knokke-Heist en Moorslede. Op vrijdag 26 mei nemen de renners het tegen elkaar en tegen de klok op in een tijdrit in en rond Beveren.

Het zwaartepunt van de 87e editie van de Ronde van België ligt echter op zaterdag. In de 184 km met start - en aankomstplaats in Ans krijgt het peloton onder meer de Côte de Saint-Nicolas, de Côte de la Roche aux Faucons en La Redoute, oftewel een mini-versie van Luik-Bastenaken-Luik, voor de wielen. Zondag gaat de laatste rit door tussen Tienen en Tongeren (177 km).

Gouden kilometer

De ‘Gouden Kilometer’ wordt in de editie van 2017 opgenomen bij iedere rit in lijn. Op deze strook, die zich steeds in de laatste 20 à 25 km van iedere etappe bevindt, zijn er 3 bonificatiesprints gelegd (0-500-1000m), met telkens 3-2-1 seconden bonificatie te verdienen. De ‘Gouden Kilometer’ zag het levenslicht in 2015 in de Baloise Belgium Tour.

Vorig jaar was de eindzege in de Baloise Belgium Tour voor Dries Devenyns.

- Het parcours -

1e etappe (24 mei): Lochristi - Knokke-Heist (176,3 km)

2e etappe (25 mei): Knokke-Heist - Moorslede (189,7 km)

3e etappe (26 mei): Beveren - Beveren (12,6 km, individuele tijdrit)

4e etappe (27 mei): Ans - Ans (184,0 km)

5e etappe (28 mei): Tienen - Tongeren (177,0 km)