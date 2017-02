Bij deze bedrijven wil de Vlaming het liefst werken

Baggeraar Deme is de meest aantrekkelijke werkgever van Vlaanderen. De ranglijst, opgesteld door uitzendbureau Randstad, wordt gedomineerd door farmabedrijven, mediabedrijven en grote merken.

Randstad bekeek voor het opstellen van de ranking de onderzoeken die het uitvoerde tussen 2011 en 2016. Achter Deme komt de openbare omroep VRT, en chemiebedrijf GlaxoSmithKlinke. Het onderzoek houdt alleen rekening met de mening van mensen die het bedrijf ook daadwerkelijk kennen.

1. DEME

2. VRT

3. GSK (GlaxoSmithKline)

4. Janssen Pharmaceutica

5. Jan De Nul

6. Pfizer

7. Coca-Cola

8. Bayer

9. Brussels Airlines

10. Mediahuis

Jan Denys, arbeidsmarktexpert van Randstad, merkt in zijn boek ‘Werken aan merken’ op dat baggerbedrijven al sinds het eind van het vorige decennium steeds aantrekkelijker worden als werkgever.

In Wallonië is RTBF de meest aantrekkelijke werkgever. In de top 20 van Vlaanderen en Wallonië komen dertien dezelfde namen voor.