Stormweer teistert Britten en Ieren

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland wordt donderdag geteisterd door stormweer, dat geleid heeft tot afgelaste vluchten, verstoord treinverkeer en tienduizenden gezinnen zonder stroom. De storm genaamd Doris behaalde donderdagochtend in het noorden van Wales haar record met een snelheid van 151 kilometer per uur.

In de namiddag dreigt Doris het leven in Zuid-Engeland zuur te maken. “Doris” speelde het klaar om op 24 uur tijd een “weerbom” te worden door wat meteorologen een “explosieve cyclogenese” noemen, te ondergaan. Een “weerbom” ontstaat als de druk binnen een depressie pijlsnel daalt en zij weerkundige winden produceert.

Afgelaste vluchten waren er onder andere op het Londense Heathrow (“10 procent” van alle vluchten) en bij de Ierse maatschappij Air Lingus (12 vluchten). In Noord-Ierland zette een panne ongeveer 20.000 mensen zonder stroom, in Ierland werden 56.000 gebruikers het slachtoffer. Het treinverkeer ondervond de meeste hinder in de agglomeratie Londen, met grote vertragingen en afgelastingen.

In Schotland werd een autoweg ten noordoosten van Glasgow gedeeltelijk afgesloten. Hier was Doris de schuldige in de vorm van hevige sneeuwval. De weerkundige diensten verwachten dat Schotland en het noordwesten van Engeland donderdag onder een sneeuwtapijt van tot 30 centimeter komen te liggen.

Volgens de weersvoorspellingen moet het hoogtepunt van de storm nog komen.