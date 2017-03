Ludo Geluykens heeft zijn achtste thriller klaar

Ranst - Speurders Somers en De Winter zijn weer aan het werk gezet door de Ranstse thrillerauteur Ludo Geluykens. De titel van het nieuwe boek luidt ‘Wraak in de familie’. De nieuwe thriller wordt voorgesteld op 8 maart in de Ranstse bib, Gasthuisstraat 17.

Auteur Geluykens situeert de criminele feiten dit keer in de familiekring. Postbode Mark Van Beeumen wordt door zijn vrouw verlaten maar vindt snel troost bij de veel jongere Brigitte De Ridder.. Lang duurt het mooie liedje niet want Brigitte wordt vermoord gevonden. Dan is het de beurt aan commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter.

De gemeente Ranst en uitgeverij Leesgenot stellen ‘Wraak in de Familie’ voor op 8 maart vanaf 19u. Schepen Hilde Goris leidt het boek in en na afloop is er een drankje.

