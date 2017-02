Essen - Kaat Verellen (31) uit Essen woont een jaar lang in een yurt en probeert rond te komen met 50 euro per week. Op die manier wil ze voor zichzelf uitzoeken wat belangrijk is in haar leven.

“Geluk ligt voor mij in eenvoud”, zegt Kaat Verellen. “De tendens om altijd maar meer, groter en sneller te leven werkt voor mij niet. Ik denk dat we in de toekomst terug moeten gaan naar een kleinschaligere manier van leven: kleiner gaan wonen, deels in eigen voedsel voorzien, minder werken en meer tijd voor onszelf nemen. Ik wil terug naar de basis, leren moestuinieren, wildplukken, leven op het ritme van de seizoenen en ervaren wat het is om zonder auto door het leven te gaan, zonder in te boeten op sociaal contact, hygiëne en gezonde voeding.

Toen Kaat in november 2016 met dit project van start ging zocht ze een kleine woning die ecologisch verantwoord was. “Ik wilde een woonruimte waarbij ik niet afhankelijk was van het water- of elektriciteitsnet. Hoe dat eruit moest zien, wist ik toen nog niet. Het had evengoed een container kunnen zijn. Uiteindelijk viel de keuze op een yurt. Het is een gezellige ronde ruimte. Door de ramen in de deuren en door de dakkoepel valt er veel licht binnen. Ik voel me hier dus allerminst opgesloten. De yurt is goed geïsoleerd en een kachel houdt de woning warm. Wanneer het buiten -10 graden vriest, lukt het om het binnen aangenaam warm te houden."

Door dit project is Kaat zich nog meer bewust geworden van de afval- en wegwerpmaatschappij waarin we leven. Het 50 euro experiment stopt na één jaar, maar ik wil wel graag verder in mijn yurt blijven wonen. Mijn levensstijl zal wel iets veranderen in die zin dat ik mezelf terug wat meer financiële ademruimte zal geven.

Wie het project van Kaat Verellen wil volgen kan dat doen op www.het50euroexperiment.com of op de facebookpagina met dezelfde naam.