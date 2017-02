Interieur Binnenkijken in de sprookjesachtige villa die Selena Gomez verkoopt

Van een zwembad in de paradijselijke tuin die perfect is om een (legendarische) pool party te organiseren, een eigen bioscoopzaal, tennis- en basketbalveld en een interieur met slimme kleurencombinaties: de mansion van Selena Gomez in Texas heeft het allemaal. Het goede nieuws? Het pareltje staat te koop en kan van jou zijn. Het mindere nieuws: je moet er 2,9 miljoen dollar voor neertellen. Dat is omgerekend zo’n 2,7 miljoen euro.