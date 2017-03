Tien minuten per maand volstaan om spaargeld beter te doen renderen

Ranst - Wilfried Voorspoels wiens roots in Broechem liggen, biedt spaarders in deze barre tijden een rendabel alternatief met zijn recente publicatie ‘Beleggen voor (je) kinderen’.

Eerder schreef de voormalige leraar Engels ook al ‘Eenvoudig en efficiënt beleggen’ en ‘De dubbele sleutel tot succes op de beurs’. Die belangstelling voor financiële ontwikkelingen is maar geleidelijk gegroeid bij Wilfried. “Na mijn studies Germaanse filologie gaf ik les in het atheneum van Deurne. Mijn broer was accountant in Kasterlee en daar is wellicht mijn fascinatie voor de beurs ontstaan. Om hem te kunnen helpen heb ik via avondschool een diploma boekhouding gehaald. Toen ik me in die studie verdiepte maakte ik de financiële analyse van het bedrijf UCB. Die ontleding moest dan uitwijzen of het aandeel van dat bedrijf koopwaardig was. Zo is het beursverhaal begonnen en dat heeft me geïnspireerd tot het schrijven van nu al drie boeken.”

Beleggers betalen geen 25 euro

Die drie boeken heeft Voorspoels in eigen beheer uitgegeven. ”Wolters Kluwer had wel belangstelling om mijn ‘Dubbele Sleutel’ te publiceren maar de ervaring wijst uit dat mensen niet makkelijk bereid zijn om 25 euro voor een boek neer te tellen. Als het voor een bedrijf dan ook nog winstgevend moet zijn ligt de publicatie niet voor de hand. Daarom heb ik beslist ‘Beleggen voor (je) kinderen’ in eigen beheer te laten drukken. Zo kon ik de prijs democratisch houden. De in het boek aangeboden strategieën zijn zo eenvoudig dat een kind ze zou kunnen toepassen en natuurlijk is het belangrijk om vroeg met beleggen te starten want door het wonder van de samengestelde intrest groeit een zaadje over een periode van veertig jaar uit tot een indrukwekkende boom”

Voorspoels selecteert in vijftien hoofdstukken methoden die over periodes van vijf tot meer dan zestig jaar hun doeltreffendheid hebben bewezen. “Elke methode wordt stap voor stap uitgelegd en vraagt nauwelijks kennis van boekhoudkundige begrippen. Uniek aan het boek is het veiligheidsnet voor wie een pijnlijke beursdaling vreest. Elke belangstellende kan maandelijks op mijn twitteraccount nakijken of het eventueel tijd is om even de beurs te laten voor wat ze is. Zo kan je met tien minuten per maand je beleggingen in de gaten houden en hoef je niet langer gefrustreerd te zijn over je in waarde verminderende spaarboekje.”

Wilfried.voorspoels@gmail.com

http://Twitter.com/wilvoorspoels