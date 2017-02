Verdachte opgepakt voor reeks bommeldingen in Brussel en Charleroi

Brussel - Het Brusselse gerecht heeft een 18-jarige jongeman opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor een reeks bommeldingen die in oktober plaatsvonden in het Justitiepaleis van Brussel, het Montesquieu- en Portalisgebouw in Brussel, het station Brussel-Noord, het station Charleroi-Zuid en de luchthaven van Gosselies troffen. De jongeman uit Namen is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Brusselse parket.

“Op 5 oktober 2016 werden het Justitiepaleis van Brussel, het Montesquieu-gebouw in Brussel en het station Brussel-Noord geëvacueerd naar aanleiding van meerdere bommeldingen”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ook het station Charleroi-Zuid en de luchthaven van Gosselies kregen valse bommeldingen. Naast het feit dat er een groot aantal hulpdiensten werden ingezet, ondervond het spoorverkeer sterke hinder gedurende meer dan vier uur. Vele reizigers waren hierdoor gestrand. Op 10 oktober 2016 vond er een nieuwe bommelding plaats voor het Portalisgebouw in Brussel.”

Het parket opende onderzoeken naar de verschillende feiten en zowel de NMBS en Infrabel stelden zich burgerlijke partij.

“Het onderzoek toonde aan dat de dader van deze feiten een en dezelfde persoon was, maar omdat klassieke onderzoeksopdrachten niet tot een concreet resultaat leidden, hebben de verschillende onderzoekers en onderzoeksrechters beslist om de onderzoeken te centraliseren bij een onderzoeksrechter in Brussel”, zegt het parket. “De lokale politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene voerde een misdrijfanalyse uit en uiteindelijk werd een een Facebook-account geïdentificeerd met een IP-adres in België. Via dit IP-adres werd een jonge man geïdentificeerd die in de provincie Namen woont.”

Die jongeman werd op 20 februari opgepakt en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden voor valse inlichtingen over een terroristische aanslag. Hij riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een boete van 50 tot 300 euro.

(belga)