Bedrijfsleiders farmabedrijf Sterop krijgen twee en drie jaar cel voor drughandel

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag Luc E., zijn echtgenote Rita L. en hun dochter Sophie E. veroordeeld tot celstraffen van 2 en 3 jaar met uitstel.

De bedrijfsleiders van de farmaceutische bedrijven Sterop en Sterop Overseas hadden zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan drughandel en inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving door efedrinepillen uit te voeren naar Mexico, waar ze zouden gebruikt worden voor de aanmaak van de drug methamfetamine, en aan handel in namaakgeneesmiddelen. De vermoedelijke Mexicaanse drugsbaron Ezio Figueroa-Vasquez werd evenwel vrijgesproken.

Volgens de rechtbank voerden Sterop en Sterop Overseas in 2007 en 2008 efedrinepillen en pseudo-efedrinepillen uit naar Mexico, op een moment dat dat verboden was. De drie bedrijfsleiders wisten of waren er zich ook van bewust dat die pillen zouden gebruikt worden om het sterk verslavende methamfetamine te maken, beter bekend als crystal meth of ice, aldus de rechtbank.

Daarnaast hadden Sophie E. en Rita L. zich ook schuldig gemaakt aan de handel in namaakgeneesmiddelen door Chinese geneesmiddelen in te voeren, die te herverpakken in Sterop-verpakkingen en ze vervolgens door te voeren naar Libië.

Zowel bij de uitvoer van efedrine en pseudo-efedrine als hij de handel in namaakgeneesmiddelen werd ook een belangrijke rol gespeeld door Christian D., een zelfstandig medewerker van Sterop Overseas. Die werd veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel en zijn vriendin, die ook een handje toestak, tot 1 jaar cel met uitstel.

Het federaal parket had ook het farmabedrijf Andacon uit Dadizele en de twee voormalige zaakvoerders vervolgd omdat ook zij efedrine zouden uitgevoerd hebben naar Mexico maar volgens de rechtbank zijn die feiten verjaard.

Nog volgens het federaal parket waren de efedrineleveringen bedoeld voor de Mexicaanse drugsbaron Ezio Figueroa-Vasquez maar daarvan vond de rechtbank geen bewijs.

