Koreaans restaurant Table d’Ho opent weer keer per maand

Borgerhout - San-Ho Correwyn plant de Koreaanse keuken van Table d’Ho neer in het pand waar boekhandel De Kleine Prins was gevestigd. Goed nieuws voor de door leegstand geplaagde Gitschotellei. “Voor de Koreaanse keuken komen de mensen wel naar hier”, weet eigenaar San-Ho Correwyn.

De Kleine Prins deed in september vorig jaar de boeken dicht. Daarna volgde op nummer 188 nog even de pop-up van Gallery Gush. Sinds kort wordt er de komst van Table d’Ho aangekondigd. Vanwaar deze Koreaanse invasie op de Gitschotellei?

“Ik ben in Antwerpen opgegroeid, maar als adoptiekind ben ik mijn roots gaan opzoeken. Zo ben ik me gaan verdiepen in de Koreaanse keuken”, vertelt ­San-Ho Correwyn. “Te veel mensen denken dan aan de Chinese keuken, maar de Koreaanse is totaal iets anders. Azië is een enorm werelddeel met verschillende stijlen, dat wordt weleens vergeten. Het Koreaanse eten is eerder beïnvloed door het Japanse. Het is dus ook gezond en licht. Ik zag daar wel mogelijkheden in.”

“Daarom begon ik met streetfood. Eerst stelden we een simpel tentje op. Sinds een tijdje staan we met een foodtruck op festivals. Table d’Ho verwijst niet alleen naar mijn naam. Ik dacht ook aan het Franse Table d’Hôtes, gezellig huiselijk tafelen dus. Eén vraag kwam heel vaak terug: hebben jullie een eigen restaurant?” Op die prangende vraag volgt eindelijk een positief antwoord. Al is de opening pas voorzien in mei.

Ridders en Korea

“Onze bedoeling is om een vaste locatie te hebben. Werken vanuit onze privékeuken, dat was niet langer houdbaar. Table d’Ho heeft intussen heel wat bedrijven als klant en er lopen constant bestellingen binnen. Bij dit pand hadden we meteen een goed gevoel, we zien hier veel potentieel in. De focus zal op afhaalmenu’s liggen, tijdens de middag komt er een lunchbar. Ik heb al ervaring met pop-uprestaurants. Dat gaan we hier verderzetten op een vaste locatie. Het opzet is om het restaurant twee keer per maand via reservaties te openen op een vrijdag. Is dat te veel of net te weinig? Dan passen we dat aan. We vonden er al een naam voor: K-nights. De K staat niet alleen voor Korea, maar verwijst ook naar ridders. Je merkt het, over alles denken we na.”

Moeilijke buurt

In de Gitschotellei is het een komen en gaan van zaken. San-Ho lijkt dus wel een risico te nemen. “Ik weet dat dit een leuke woonbuurt is, maar een moeilijke wijk voor handelaars. Zeker wat horeca betreft is het hedendaagse aanbod enorm beperkt. Daarom trekken heel wat mensen richting Zurenborg. Voor mij is het een uitdaging. Ik vermoed dat we met de Koreaanse keuken weinig concurrentie hebben. Als mensen Koreaans willen eten, zullen ze de verplaatsing naar de Gitschotellei wel maken. Bovendien reageren de buren al erg enthousiast. Ik zie het zeker zitten.”