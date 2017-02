Valentijnstombola in een nieuw jasje

Kontich - De Valentijnsactie van middenstandsvereniging Vank leverde 2107 deelnemende formulieren op. In polyvalente zaal Het Halfdiep verzamelden 99 deelnemers voor de uiteindelijke trekking.

Middenstandsvereniging Vank werkte een nieuwe formule uit voor de tombola gelinkt aan de Valentijnsactie. In 32 deelnemende winkels konden de inwoners een deelnemersformulier indienen. In een voorafgaandelijke eerste ronde werden 99 kandidaat-winnaars uitgeloot. Zij ontvingen een uitnodiging om in Het Halfdiep de finale trekking bij te wonen. Zowel leden van Vank als van het gemeentebestuur trokken om beurten een winnend deelnemersformulier. Op die manier verlootten ze een prijzenpot van 7.400 euro.

Diane Geeraerts won een aankoopcheque ter waarde van 399 euro geschonken door ’t Ventiel. De reischeque van 500 euro geschonken door Reizen Boone ging naar Emma Schelfout. Vicky Vekemans kan vanaf nu surfen op een laptop die ’t PCke haar cadeau gaf. Veronique Bertels kan gaan shoppen met de aankoopbons (500 euro) van middenstandsvereniging Vank.