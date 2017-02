Belle Perez open over botox-gebruik: “Ik moest toch even een drempel over”

In Van Gils en Gasten sprak zangeres Belle Perez open over haar botox-gebruik en dat is niet vanzelfsprekend, zo blijkt. Lieven Van Gils geeft toe dat ze voor het programma heel veel BV’s gebeld hebben, maar dat niemand erover wilde spreken.

“Ik ben er een zestal jaar geleden mee begonnen”, vertelt de zangeres. “Ik heb mezelf voor mijn verjaardag een behandeling cadeau gedaan. Maar ik moet zeggen, ik moest wel een drempel over, ik ben ontzettend bang voor spuiten.”

“Ik had een bepaalde vermoeide blik in mijn ogen en zware oogleden. En dan ben ik gaan informeren wat ik daar aan kon doen, en dan was botox eigenlijk de oplossing.”

Sinds haar zwangerschap heeft de zangeres echter geen spuitje meer laten zetten uit angst dat haar kindje doof of blind ter wereld zou komen. Of die angst terecht is kon dokter Francine Tempels bevestigen noch ontkrachten want “dat weten we niet. Je kan dat niet onderzoeken want het is niet ethisch. Je kan geen testen doen op zwangere vrouwen.”

Ook presentatrice Evi Hanssen was te gast in de studio. "Ik heb mijn botox-afspraak afgebeld", vertelde ze: