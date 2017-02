“Als ik op het werk naar het toilet wil, moet ik dat 3 dagen op voorhand aanvragen”

Uw gordijn opendoen? Sorry, zit niet in het takenpakket. Hulp bij toiletbezoek? Drie dagen op voorhand aanvragen en 5 euro per keer. Dorien Meulenijzer uit Leuven, door een spierziekte aan een rolstoel gekluisterd, ziet een hele stoet aan hulpverleners passeren. Allemaal even gestrest, gehaast en gefocust op efficiëntie. “Elk greintje menselijkheid is weg uit de zorgverlening. De besparingen maken alles kapot”, zegt ze in Het Nieuwsblad.

Daar zit ze dan vaak: met natte haren, in het donker in haar appartement in Leuven. De verpleegkundige die Dorien Meulenijzer (27) is komen wassen en aankleden, is al lang weer weg naar een volgende afspraak. “Je gordijnen opendoen behoort niet tot mijn takenpakket, zegt zo’n verpleegkundige me dan”, zegt Dorien. “En haren drogen of kammen staat ook niet op mijn checklist. Dan moet ik wachten tot de volgende komt, de man of vrouw van Familiehulp. Die mag wél haar kammen. Op andere dagen wordt mijn haar twee keer gekamd, willen of niet. Omdat het op de takenlijst staat van twee verschillende hulpverleners. Zo waanzinnig is het geworden.”

Dorien lijdt al sinds haar geboorte aan een zware spierziekte waardoor ze niet kan stappen en bijna geen kracht heeft in haar armen. Ze is aan een rolstoel gekluisterd en heeft dus hulp nodig voor zowat álles.

“Maar door de niet aflatende druk om kosten te besparen en alles efficiënter te maken is elk greintje menselijkheid de afgelopen jaren uit die hulpverlening verdwenen”, zegt ze. “We denken dat de zorg goedkoper maken. Maar we krijgen uitgebluste werkkrachten en patiënten die geen goeie, menselijke zorg krijgen. Op de lange termijn is dat helemaal niet rendabel. Dan kun je beter nu investeren in meer tijd en meer aandacht voor elke patiënt.”

#ookuwzorg

Ze wil samen met de Leuvense schepen voor Sociale Zaken Bieke Verlinden (SP.A) het probleem op de kaart zetten. Vandaag lanceren ze een filmpje en de hashtag #ookuwzorg en hopen ze dat nog veel meer mensen hun verhalen delen.

”Ik wil dat we nadenken over welke zorg we precies willen geven aan mensen die dat nodig hebben.” Foto: avt

“Ik heb zelf bijvoorbeeld niet één of een paar hulpverleners, maar in totaal meer dan vijftig”, zegt Dorien. “Die allemaal een bomvol schema hebben waar ik tussen de tientallen anderen om de zoveel tijd eens in voorkom. Dan komt zo iemand van wie ik de voornaam niet meer weet zwijgend binnen en begint ze zonder verder verdere boe of ba mij op de meest intieme plaatsen te wassen. Nee, zo kan het niet verder. Ik wil dat we nadenken over welke zorg we precies willen geven aan mensen die dat nodig hebben.”

Tanden poetsen op het toilet

Dorien werkt zelf als toegankelijkheidsambtenaar in Leuven en is ook OCMW-raadslid. “En ik hoor van overal schrijnende verhalen”, zegt ze. “In een rusthuis in het Leuvense begint het personeel de bejaarden al te wassen of hun tanden al te poetsen terwijl ze nog op het toilet zitten, om tijd te winnen. Gisteren vertelde iemand mij dat haar oma van het toilet gevallen was omdat er geen hulpverlener was die de volle twee minuten naast haar wou staan om haar vast te houden. Die vrouw heeft door die val haar heup gebroken, is in het ziekenhuis beland en is twee dagen later gestorven.”

Er is geen millimeter marge of ruimte meer, zegt ze. “Als ik op de werkvloer iemand nodig heb om me te helpen naar het toilet te gaan, moet ik dat drie dagen op voorhand aanvragen en kost me dat vijf euro per keer. Als ik er niet ben op het afgesproken uur en de plek waar ik drie dagen eerder zei dat ik zou zijn, is dat een drama. Ik denk niet dat veel mensen beseffen hoe erg het is. Tot je er zelf mee te maken krijgt, natuurlijk, dan wordt het ook je eigen zorg.”

Kwaad op de zorgverleners zelf is Dorien niet, zegt ze. “Door die enorme focus op besparing en efficiëntie vervreemd ik van mijn hulpverleners. Maar zij ook van mij. En ik denk dat zij dat even erg vinden als ik.”